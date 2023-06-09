Jadwal Dividen Indo Kordsa (BRAM) Rp200 per Saham

JAKARTA – Jadwal pembagian dividen PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) tahun buku 2022 sebesar Rp200 per saham. Pembagian dividen ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar 6 Juni 2023.

Sebelumnya, perseroan telah membayarkan dividen interim sebesar Rp300 per saham pada Oktober 2022 lalu. Sehingga, total dividen tunai yang dibayarkan perseroan sebesar Rp225,01 miliar.

“Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB,” tulis manajemen BRAM dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (9/6/2023).

Perihal kinerja, sepanjang 2022 lalu perseroan mengantongi laba bersih sebesar USD31,98 juta atau Rp474,98 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar USD24,97 juta. Adapun, pendapatan perseroan tercatat sebesar USD335,23 juta atau Rp4,97 triliun, naik dari sebelumnya sebesar USD259,76 juta.

Berdasarkan produknya, penjualan bahan benang ban tercatat sebesar USD309,17 juta, produk benang nylon mencatatkan penjualan sebesar USD41,76 juta, serta pendapatan dari produk benang polyester tercatat sebesar USD72,89 juta. Namun, perseroan mencatatkan eliminasi sebesar USD88,60 juta.