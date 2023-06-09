Catat Jadwal Pembagian Dividen Organon Pharma (SCPI) Rp180 Miliar

JAKARTA - PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) menyepakati pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp180 miliar. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp50.000 per saham.

“Dividen berasal dari sebagian saldo laba yang belum dicadangkan per tanggal 31 Desember 2021,” kata manajemen SCPI dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (9/6/2023).

Adapun, total laba ditahan perseroan per tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp873,38 miliar. Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim dengan total Rp162 miliar pada awal Desember 2022 lalu.

Hingga akhir Desember 2022, SCPI membukukan laba sebesar Rp174,78 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp118,69 juta. Sementara itu, penjualan bersih perseroan tercatat sebesar Rp2,33 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp2,15 triliun.