Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Catat Jadwal Pembagian Dividen Organon Pharma (SCPI) Rp180 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:16 WIB
Catat Jadwal Pembagian Dividen Organon Pharma (SCPI) Rp180 Miliar
SCPI bagikan dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) menyepakati pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp180 miliar. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp50.000 per saham.

“Dividen berasal dari sebagian saldo laba yang belum dicadangkan per tanggal 31 Desember 2021,” kata manajemen SCPI dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (9/6/2023).

Adapun, total laba ditahan perseroan per tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp873,38 miliar. Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim dengan total Rp162 miliar pada awal Desember 2022 lalu.

Hingga akhir Desember 2022, SCPI membukukan laba sebesar Rp174,78 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp118,69 juta. Sementara itu, penjualan bersih perseroan tercatat sebesar Rp2,33 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp2,15 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement