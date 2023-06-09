Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

KB Bukopin (BBKP) Fokus Tingkatkan Kualitas Kredit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:24 WIB
KB Bukopin (BBKP) Fokus Tingkatkan Kualitas Kredit
KB Bukopin tingkatkan kualitas kredit (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) fokus meningkatkan kualitas kredit yang baik dan menurunkan yang kurang baik. Perseroan juga menaruh harapan besar dalam ekspansi kredit. Adapun salah satunya dalam meningkatkan kualitas aset.

"Jadi kita menyeimbangkan antara pertumbuhan dan manajemen risiko kita, jadi kita memastikan apa yang kita tunggu kualitas kreditnya baik," ujar Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin Robby Mondong dalam Market Buzz Power Breakfast IDX, Jumat (9/6/2023).

Dalam waktu dekat, KB Bukopin masih fokus dalam segmen korporasi dan akan secara natural turun ke ritel.

KB Bukopin sendiri punya keunggulan dengan adanya 2.000 perusahaan Korea yang beroperasi dan berinvestasi di Indonesia, yang sebagian besar punya hubungan baik dengan induk bank.

Sebagaimana diketahui, proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2024 akan dikoreksi sedikit oleh pemerintah, Robby melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari market mana yang akan KB Bukopin tuju.

Halaman:
1 2
