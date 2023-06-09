Rencana Bisnis KB Bukopin Usai Rights Issue Rp11,9 Triliun

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menyelesaikan rights issue pada akhir Mei 2023 lalu dengan penggalangan dana yang mencapai Rp11,99 triliun.

Mayoritas dana yang terkumpul akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, Robby Mondong mengatakan, dana rights issue akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang ada di wholesale, UMKM, dan ritel.

"Jadi kita akan kembangkan semua lini bisnis yang ada di kita dan juga kita akan menambah modal kepada anak perusahaan kita yaitu KB Bukopin Syariah dan juga kita punya KB Bukopin Finance," ungkap Robby dalam Market Buzz Power Breakfast IDX, Jumat (9/6/2023).

Robby menambahkan, saat ini KB Bukopin sedang mengembangkan digitalisasi dan akan resmi diluncurkan pada akhir tahun ini.

Sebanyak 95% dari saham baru yang diterbitkan tersebut dibeli oleh investor asing, sedangkan 5% dibeli oleh investor lokal.