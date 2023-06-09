Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun Tipis 0,01% ke Level 6.665 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:45 WIB
IHSG Turun Tipis 0,01% ke Level 6.665 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis pada perdagangan sesi pertama siang ini. IHSG melemah 0,01% atau 0,40 poin ke level 6.665.

Pada jeda sesi I perdagangan Jumat (9/6/2023), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,75 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,84 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 704.416 kali. Adapun, sebanyak 235 saham harganya terkoreksi, 239 saham harganya naik dan 238 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, enam sektor mengalami penguatan dengan sektor teknologi naik 0,81%, sektor siklikal naik 0,76%, sektor keuangan naik 0,75%, sektor properti naik 0,14%, sektor kesehatan naik 0,13% dan sektor transportasi naik tipis 0,01%.

Sedangkan, lima sektor lainnya mengalami pelemahan yaitu sektor bahan baku turun 0,62%, sektor industri turun 0,45%, sektor infrastruktur turun 0,17% serta sektor non siklikal dan sektor energi kompak melemah 0,11%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,25% ke level 951, indeks IDX30 turun 0,26% ke level 496, indeks MNC36 turun 0,32% ke level 362, dan indeks JII turun 0,26% ke level 545.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement