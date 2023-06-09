IHSG Turun Tipis 0,01% ke Level 6.665 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis pada perdagangan sesi pertama siang ini. IHSG melemah 0,01% atau 0,40 poin ke level 6.665.

Pada jeda sesi I perdagangan Jumat (9/6/2023), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,75 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,84 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 704.416 kali. Adapun, sebanyak 235 saham harganya terkoreksi, 239 saham harganya naik dan 238 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, enam sektor mengalami penguatan dengan sektor teknologi naik 0,81%, sektor siklikal naik 0,76%, sektor keuangan naik 0,75%, sektor properti naik 0,14%, sektor kesehatan naik 0,13% dan sektor transportasi naik tipis 0,01%.

Sedangkan, lima sektor lainnya mengalami pelemahan yaitu sektor bahan baku turun 0,62%, sektor industri turun 0,45%, sektor infrastruktur turun 0,17% serta sektor non siklikal dan sektor energi kompak melemah 0,11%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,25% ke level 951, indeks IDX30 turun 0,26% ke level 496, indeks MNC36 turun 0,32% ke level 362, dan indeks JII turun 0,26% ke level 545.