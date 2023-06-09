Dharma Satya Nusantara (DSNG) Bakal Bagi Dividen Rp318 Miliar

JAKARTA - PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) bakal membagikan dividen tunai tahun sebesar Rp318 miliar atau Rp 30 per saham.

Pembagian dividen ini disetujui dalam Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Adapun jumlah dividen tunai yang dibagikan tersebut mencapai 26,3% dari total laba yang diatribusikan kepada entitas induk pada tahun 2022.

Untuk dividen akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

Kemudian dari sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi. Selain mengenai dividen, pemegang saham juga menyetujui perubahan komposisi direksi, dengan pengangkatan dua direktur perseroan yang baru, yakni Arianto Oetomo dan Muhammad Hamdani, terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPST sampai dengan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini.

RUPST juga menyetujui pengangkatan Akuntan Publik Budi Susanto, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Diketahui, tahun lalu emiten perkebunan ini membukukan penjualan sebesar Rp 9,63 triliun, naik 35% dari Rp 7,12 triliun.