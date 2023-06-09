Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dharma Satya Nusantara (DSNG) Bakal Bagi Dividen Rp318 Miliar

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:01 WIB
Dharma Satya Nusantara (DSNG) Bakal Bagi Dividen Rp318 Miliar
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) bakal membagikan dividen tunai tahun sebesar Rp318 miliar atau Rp 30 per saham.

Pembagian dividen ini disetujui dalam Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Adapun jumlah dividen tunai yang dibagikan tersebut mencapai 26,3% dari total laba yang diatribusikan kepada entitas induk pada tahun 2022.

 BACA JUGA:

Untuk dividen akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

Kemudian dari sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi. Selain mengenai dividen, pemegang saham juga menyetujui perubahan komposisi direksi, dengan pengangkatan dua direktur perseroan yang baru, yakni Arianto Oetomo dan Muhammad Hamdani, terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPST sampai dengan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini.

 BACA JUGA:

RUPST juga menyetujui pengangkatan Akuntan Publik Budi Susanto, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Diketahui, tahun lalu emiten perkebunan ini membukukan penjualan sebesar Rp 9,63 triliun, naik 35% dari Rp 7,12 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement