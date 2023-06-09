Phapros (PEHA) Bagikan Dividen Rp11,2 Miliar

JAKARTA - PT Phapros Tbk (PEHA) siap membagikan dividen senilai Rp13 per lembar atau dengan total nilai pembayaran sebesar Rp11,2 miliar.

Pembagian dividen ini juga telah disetujui dalam Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Untuk rasio pembayaran dividen setara dengan 40% dari laba bersih tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp28,069 miliar.

BACA JUGA:

Direktur PEHA, David E S Sidjabat menyebut pembagian dividen tahun buku 2022 lebih besar dibanding tahun buku 2022, baik dari sisi total nilai yang naik 69,6% dibanding tahun buku 2021 yang tercatat sebesar Rp6,6 miliar.

“Besaran ini sudah mempertimbangkan banyak hal, salah satunya, kebutuhan operasional tahun 2023,” katanya dilansir Harian Neraca, Jumat (9/6/2023).

BACA JUGA:

Mengacu pada komposisi pemegang saham, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan menerima sebesar Rp6,35 miliar atau 56,77% dari total dividen.