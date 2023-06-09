Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Impack Pratama Industri (IMPC) Tebar Dividen Rp162,8 Miliar, Kapan?

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:01 WIB
Impack Pratama Industri (IMPC) Tebar Dividen Rp162,8 Miliar, Kapan?
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) memutuskan membagikan dividen senilai Rp33 per lembar saham sebagai bentuk apresiasi kepada para investor.

Di mana dividen ini dibagikan dari hasil kinerja positif sepanjang tahun 2022 kemarin.

Dengan demikian, dividen per lembar yang terima pemodal tahun ini lebih besar 50% dibanding tahun 2022 yang hanya Rp22 per lembar.

Rencananya, dividen akan dibagikan kepada pemodal yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada penutupan perdanagan Bursa tanggal 20 Juni 2023.

“Kami akan membagikan dividen tunai dengan total nilai Rp162,8 miliar atau 52,96% dari laba bersih tahun 2022,” kata Direktur IMPC, Philip Tjipto dilansir Harian Neraca, Jumat (9/6/2023).

Adapun perseroan akan mengirim dividen tunai ke Rekening Dana Nasabah (RDN) selambat-lambatnya satu bulan setelah RUSPT. Disebutkan pula, total dividen naik 52,8% dibanding total pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 yang tercatat sebesar Rp106,33 miliar.

Dia juga mengatakan RUPS sepakat untuk membagikan saham bonus yang diambil dari agio saham per 31 Desember 2022 dengan nilai Rp493,5 miliar kepada pemodal yang tercantum dalam DPS pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2023.

 

