HOME FINANCE MARKET UPDATE

Terbitkan Sukuk Ijarah, Moratelindo (MORA) Incar Dana Rp3 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:20 WIB
Terbitkan Sukuk Ijarah, Moratelindo (MORA) Incar Dana Rp3 Triliun
MORA terbitkan sukuk (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau Moratelindo terbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I 2023. Melalui sukuk ini, perseroan berencana menghimpun dana sebanyak-banyaknya mencapai Rp3 triliun.

Sebagai awalan, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak Rp700 miliar.

Penerbitan ini tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah sisa imbalan ijarah. Imbalan terbagi menjadi dua yakni seri dengan tenor masing-masing selama 3 tahun, dan 5 tahun, demikian menurut prospektus MORA, Jumat (9/6/2023).

Terkait penggunaan dana, MORA akan memakai 36% dari total dana yang dihimpun untuk keperluan refinancing. Selanjutnya, sebesar 57% bakal dialokasikan untuk kebutuhan investasi, sedangkan sisanya dianggarkan untuk keperluan modal kerja dan kebutuhan umum perusahaan.

Adapun PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah memberikan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah idA+(sy) atau Single A Plus Syariah.

