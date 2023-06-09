Advertisement
MARKET UPDATE

Waskita Beton Precast (WSBP) Revisi Jadwal RUPSLB Jadi 30 Juni 2023

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:57 WIB
Waskita Beton Precast (WSBP) Revisi Jadwal RUPSLB Jadi 30 Juni 2023
WSBP revisi jadwal RUPSLB (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengubah jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait Perjanjian Perdamaian menjadi 30 Juni 2023. Semula RUPSLB dijadwalkan pada 9 Juni 2023.

Dalam rapat nanti, perseroan akan membahas pelaksanaan aksi korporasi Perjanjian Perdamaian berupa Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

VP Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menjelaskan perubahan jadwal ini sehubungan adanya Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1615/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana PMTHMETD WSBP.

Dengan demikian, WSBP akan mengakomodir terlebih dahulu tanggapan dan masukan dari OJK selaku regulator guna memenuhi Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, serta Peraturan BEI No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

“WSBP menghormati tanggapan dan masukan dari OJK terkait dengan skema PMTHMETD Perseroan dan pelaksanaan RUPSLB yang direncanakan pada Jumat, 9 Juni 2023. Sehingga perseroan mengubah jadwal pelaksanaan RUPSLB menjadi Jumat, 30 Juni 2023,” kata Fandy dilansir dari Antara, Jumat (9/6/2023).

Fandy menyampaikan, manajemen WSBP selalu menjunjung tinggi Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan senantiasa menjaga komitmen yang telah disampaikan dalam Perjanjian Perdamaian, serta akan bersikap kooperatif dan terbuka kepada seluruh stakeholder.

