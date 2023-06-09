Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kenapa Harga Saham Naik Turun? Ternyata Ini Penyebabnya!

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:04 WIB
Kenapa Harga Saham Naik Turun? Ternyata Ini Penyebabnya!
Saham Hari Ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa harga saham naik turun? Memang, saham bersifat sangat fluktuatif dan mampu berubah-ubah nilainya dalam waktu singkat, Itu sebabnya, risiko investasi saham terbilang tinggi.

Saham adalah salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan publik. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan modal. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan modal adalah dengan menerbitkan saham.

Investor yang membeli saham menjadi pemilih yang sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Sebagai pemilik, investor memiliki hak untuk mendapatkan dividen dan keuntungan dari kenaikan harga saham.

Namun, memang harga saham bisa mengalami naik dan turun dalam waktu singkat. Oleh karena itu, investor perlu memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan harga saham.

Berikut penyebab yang mempengaruhi pergerakan harga saham naik turun yang dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023):

1. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga mempengaruhi harga saham. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, perusahaan-perusahaan biasanya memiliki kinerja yang baik dan bonafit. Hal tersebut akan berdampak positif bagi naiknya harga saham.

Halaman:
1 2
