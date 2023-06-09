Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

HM Sampoerna (HMSP) Bagi Dividen Rp6,36 Triliun, 100% dari Laba Bersih

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:59 WIB
HM Sampoerna (HMSP) Bagi Dividen Rp6,36 Triliun, 100% dari Laba Bersih
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) memutuskan pembagian dividen tunai senilai Rp6,36 triliun.

Jumlah ini setara 100 persen lebih dari total laba bersih tahun buku 2022.

 BACA JUGA:

Mengacu jumlah saham yang beredar efektif per 31 Mei 2023 sebanyak 116,31 miliar, maka dividend per share (DPS) HMSP sebesar Rp54,7 per saham.

Keputusan resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 senilai Rp6,32 triliun. Sehingga, dividend payout ratio (DPR) mencapai 100,61%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement