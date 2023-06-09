HM Sampoerna (HMSP) Bagi Dividen Rp6,36 Triliun, 100% dari Laba Bersih

JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) memutuskan pembagian dividen tunai senilai Rp6,36 triliun.

Jumlah ini setara 100 persen lebih dari total laba bersih tahun buku 2022.

Mengacu jumlah saham yang beredar efektif per 31 Mei 2023 sebanyak 116,31 miliar, maka dividend per share (DPS) HMSP sebesar Rp54,7 per saham.

Keputusan resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (9/6/2023).

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 senilai Rp6,32 triliun. Sehingga, dividend payout ratio (DPR) mencapai 100,61%.