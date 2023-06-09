IHSG Ditutup Menguat ke 6.694 Sambut Akhir Pekan, Transaksi Rp9,5 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 27,69 poin atau 0,42% ke level 6.694,024 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Jumat (9/6/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 277 saham menguat, 248 saham melemah dan 211 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,5 triliun dari 21,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,09% ke 954,244, indeks JII melemah 0,07% ke 545,57, indeks IDX30 menguat 0,09% ke 497,436 dan indeks MNC36 menguat 0,08% ke 363,361.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,48%, non siklikal 0,26%, siklikal 1,14%, kesehatan 0,38%, keuangan 0,91%, properti 1,25%, teknologi 1,22%, infrastruktur 0,18%, transportasi 0,77%. Kemudian indeks industri stagnan 0%, sementara indeks yang melemah hanya bahan baku 0,74% dan transportasi 0,29%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bima Sakti Pertiwi Tbk (PAMG) naik 35% di Rp81, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) naik 18,50% di Rp1505 dan PT Era Digital media Tbk (AWAN) menguat 17,65% di Rp400.