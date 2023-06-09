Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 6.694 Sambut Akhir Pekan, Transaksi Rp9,5 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:19 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 6.694 Sambut Akhir Pekan, Transaksi Rp9,5 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 27,69 poin atau 0,42% ke level 6.694,024 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Jumat (9/6/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 277 saham menguat, 248 saham melemah dan 211 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,5 triliun dari 21,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,09% ke 954,244, indeks JII melemah 0,07% ke 545,57, indeks IDX30 menguat 0,09% ke 497,436 dan indeks MNC36 menguat 0,08% ke 363,361.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,48%, non siklikal 0,26%, siklikal 1,14%, kesehatan 0,38%, keuangan 0,91%, properti 1,25%, teknologi 1,22%, infrastruktur 0,18%, transportasi 0,77%. Kemudian indeks industri stagnan 0%, sementara indeks yang melemah hanya bahan baku 0,74% dan transportasi 0,29%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bima Sakti Pertiwi Tbk (PAMG) naik 35% di Rp81, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) naik 18,50% di Rp1505 dan PT Era Digital media Tbk (AWAN) menguat 17,65% di Rp400.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement