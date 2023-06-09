Harum Energy (HRUM) Emiten Milik Kiki Barki Tak Bagi Dividen, Ini Alasannya

JAKARTA - PT Harum Energy Tbk (HRUM) memutuskan untuk tidak membagikan dividen final tahun buku 2022.

Keputusan ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar Jumat (9/6/2023).

“Pada RUPS hari ini diputuskan bahwa Harum Energy tidak membagikan dividen tambahan di luar dari dividen interim yang sudah dibagikan,” kata Direktur Utama HRUM, Ray A. Gunara dalam paparan publik secara daring, Jumat (9/6/2023).

Sebagai informasi, HRUM telah membagikan dividen sebesar Rp1 triliun kepada para pemegang saham, dividen yang dibagikan senilai Rp75,10 per saham.

Adapun, pembayaran dividen interim telah dilakukan pada 3 Januari 2023 lalu.

Sepanjang 2022 lalu, HRUM mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan. Emiten pertambangan batu bara ini mengantongi laba USD301,75 juta atau setara Rp4,52 triliun, meroket hingga 305,97% dari sebelumnya sebesar USD74,32 juta.