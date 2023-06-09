Garap Bisnis Nikel, Harum Energy Siapkan Belanja Modal Rp771,6 Miliar

JAKARTA - PT Harum Energy Tbk (HRUM) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar USD52 juta, atau setara Rp771,68 miliar sepanjang tahun 2023 ini.

Direktur Utama HRUM, Ray A. Gunara mengatakan, sebesar 50% dari anggaran belanja modal perseroan akan digunakan untuk pengembangan bisnis nikel yang sudah ada.

BACA JUGA:

Sebagai informasi, saat ini segmen bisnis nikel HRUM dijalankan oleh sejumlah entitas usaha perseroan.

Dalam hal ini, PT Position menjalankan segmen usaha penambangan bijih nikel di Weda Bay, Halmahera Timur. Serta, PT Infei Metal Industry dan PT Westrong Metal Industry berperan dalam pengolahan bijih nikel.

BACA JUGA:

“Sementara, sisa capex akan digunakan untuk kegiatan usaha batu bara kami, untuk memastikan bahwa produksi yang sudah ditargetkan bisa tercapai,” kata Ray dalam paparan publik secara daring, Jumat (9/6/2023).