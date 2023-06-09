Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Klaim Pengangguran Tinggi, Indeks Dolar Anjlok

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:05 WIB
Klaim Pengangguran Tinggi, Indeks Dolar Anjlok
Indeks Dolar AS melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Indeks dolar AS anjlok terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Dolar melemah karena klaim pengangguran Amerika pekan lalu melonjak lebih dari yang diperkirakan ke level tertinggi sejak 2021.

Melansir Antara, Jumat (9/6/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, merosot 0,71% menjadi 103,347 pada akhir perdagangan.

Data yang dirilis Kamis (8/6/2023) oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa klaim pengangguran awal untuk pekan yang berakhir 3 Juni melonjak 28.000 menjadi 261.000, jauh di atas rata-rata sebelum pandemi 2019 sebesar 218.000. Ini menandai level tertinggi untuk klaim pengangguran sejak Oktober 2021.

"Peningkatan berkelanjutan dalam klaim pengangguran mingguan dari siklus terendah tahun lalu bermakna, dengan jelas menggambarkan kondisi yang melemah," kata Jim Baird, kepala investasi di Plante Moran Financial Advisors.

"Itu berita menggembirakan bagi pembuat kebijakan Fed yang telah mencari bukti bahwa kenaikan suku bunga agresif tahun lalu berdampak," tambah Baird.

Meskipun tidak dianggap sebagai indikator utama setiap minggu dalam pengambilan keputusan Fed, klaim pengangguran minggu ini akan menjadi salah satu poin data ekonomi terakhir untuk Federal Reserve menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang akan dimulai Selasa (13/6/2023) depan.

Halaman:
1 2
