Harga Emas Berjangka Rebound 1%

JAKARTA - Harga emas berjangka melonjak pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga emas dunia berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya karena investor bereaksi terhadap laporan klaim pengangguran Amerika Serikat yang mengecewakan ketika pasar menunggu pertemuan Federal Reserve pekan depan.

Dilansir dari Antara, Jumat (9/6/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD20,2 atau 1,03% menjadi USD1.978,60 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (8/6/2023) bahwa klaim pengangguran awal AS naik 28.000 menjadi 261.000 dalam pekan yang berakhir 3 Juni, kenaikan terbesar sejak Juli 2021 dan melebihi perkiraan para ekonom.

Kenaikan klaim pengangguran memicu ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve mungkin tidak menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakannya minggu depan, meredam dolar AS, yang pada gilirannya mendukung emas.

Sementara itu, Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Kamis (8/6/2023) bahwa persediaan grosir AS turun tipis 0,1% pada April setelah turun 0,2% yang direvisi pada Maret.

Para pedagang sekarang memperhatikan data inflasi AS yang akan dirilis pada Selasa (13/6/2023), sehari menjelang pengumuman kebijakan moneter Federal Reserve.