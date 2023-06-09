Dirut KAI: Okupansi Kereta Panoramic Selalu di Atas 100%

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat okupansi kereta panoramic selalu di atas 100%. Dirut KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kereta panoramic sangat tinggi.

Didiek mengatakan bahwa keterisian penumpang mencapai lebih dari 100% ketika kereta tersebut dioperasikan.

"Okupansi panoramic selalu di atas 100% setiap kita jalankan," kata Didiek di iNews Tower, Kamis (8/6/2023) Malam.

Didiek menjelaskan bahwa hadirnya kereta panoramic tersebut ditujukan untuk memberikan pengalam baru bagi pelanggan KAI.

Di mana mereka bisa melihat suasana perjalanan yang lebih menyenangkan dan memanjakan mata dengan desain interior yang disediakan.

"Kita melihat bahwa pemandangan di Indonesia ini tidak kalah bagus dengan di luar negeri. Dari situlah kita ingin melakukan bagaimana kita memberikan pengalaman baru kepada pelanggan untuk menikmati 360 derajat pemandangan," katanya.