Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut KAI: Okupansi Kereta Panoramic Selalu di Atas 100%

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:47 WIB
Dirut KAI: Okupansi Kereta Panoramic Selalu di Atas 100%
Kereta Panoramic (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat okupansi kereta panoramic selalu di atas 100%. Dirut KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kereta panoramic sangat tinggi.

Didiek mengatakan bahwa keterisian penumpang mencapai lebih dari 100% ketika kereta tersebut dioperasikan.

"Okupansi panoramic selalu di atas 100% setiap kita jalankan," kata Didiek di iNews Tower, Kamis (8/6/2023) Malam.

Didiek menjelaskan bahwa hadirnya kereta panoramic tersebut ditujukan untuk memberikan pengalam baru bagi pelanggan KAI.

Di mana mereka bisa melihat suasana perjalanan yang lebih menyenangkan dan memanjakan mata dengan desain interior yang disediakan.

"Kita melihat bahwa pemandangan di Indonesia ini tidak kalah bagus dengan di luar negeri. Dari situlah kita ingin melakukan bagaimana kita memberikan pengalaman baru kepada pelanggan untuk menikmati 360 derajat pemandangan," katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195/kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement