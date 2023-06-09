Harga Minyak Dunia Turun, WTI Dibanderol USD71/Barel

JAKARTA - Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak mentah di tengah laporan kemungkinan kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, tetapi rebound dari kerugian awal setelah kedua pihak sama-sama membantah laporan tersebut.

Dilansir dari Antara, Jumat (9/6/2023), minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli kehilangan USD1,24 atau 1,71% menjadi USD71,29 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus merosot USD0,99 atau 1,29% menjadi USD75,96 per barel di London ICE Futures Exchange.

Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan sementara, yang memungkinkan Iran mengekspor 1 juta barel minyak setiap hari, menurut sebuah laporan oleh situs berita yang berbasis di London, Middle East Eye, Kamis (8/6/2023).

Minyak turun lebih dari tiga dolar AS di tengah laporan bahwa AS akan memberikan keringanan sanksi kepada Iran untuk mengekspor minyak dengan imbalan Teheran mengurangi pengayaan uranium, tetapi memangkas sebagian dari kerugiannya setelah pihak AS mengatakan berita itu "salah dan menyesatkan."