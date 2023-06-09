Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Turun, WTI Dibanderol USD71/Barel

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:54 WIB
Harga Minyak Dunia Turun, WTI Dibanderol USD71/Barel
Harga minyak dunia turun (Foto: Ilustrasi Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak mentah di tengah laporan kemungkinan kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, tetapi rebound dari kerugian awal setelah kedua pihak sama-sama membantah laporan tersebut.

Dilansir dari Antara, Jumat (9/6/2023), minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli kehilangan USD1,24 atau 1,71% menjadi USD71,29 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus merosot USD0,99 atau 1,29% menjadi USD75,96 per barel di London ICE Futures Exchange.

Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan sementara, yang memungkinkan Iran mengekspor 1 juta barel minyak setiap hari, menurut sebuah laporan oleh situs berita yang berbasis di London, Middle East Eye, Kamis (8/6/2023).

Minyak turun lebih dari tiga dolar AS di tengah laporan bahwa AS akan memberikan keringanan sanksi kepada Iran untuk mengekspor minyak dengan imbalan Teheran mengurangi pengayaan uranium, tetapi memangkas sebagian dari kerugiannya setelah pihak AS mengatakan berita itu "salah dan menyesatkan."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement