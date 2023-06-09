Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penuhi Kapasitas Angkut Penumpang KRL, KCI: Opsi Paling Cepat Impor Kereta

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:28 WIB
Penuhi Kapasitas Angkut Penumpang KRL, KCI: Opsi Paling Cepat Impor Kereta
Impor KRL bekas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI mengungkap penumpang KRL semakin hari makin meningkat. Dirut KCI Asdo Artriviyant menjelaskan impor KRL bekas dari Jepang merupakan salah satu opsi paling cepat yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang semakin meningkat.

Asdo mengatakan bahwa kebutuhan impor KRL tersebut ditujukan untuk mengangkut penumpang KRL pada tahun ini dan tahun 2024 sambil menunggu pembelian 16 train set dari PT INKA yang baru bisa beroperasi pada 2025-2026.

Adapun rata-rata penumpang KRL berkisar di angka 900 ribu orang per hari. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan perbaikan prasarana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

"Untuk memenuhi kapasitas angkut di tahun ini, yang paling cepat adalah impor KRL tersebut sambil menunggu kereta yang kita buat (dari PT INKA)," kata Asdo di iNews Tower, Jakarta, Kamis (8/6/2023) Malam.

Asdo mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak mengenai rencana impor KRL tersebut. Dia berharap bahwa rencana izin impor KRL bekas dari Jepang segera mendapatkan izin dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Kita masih melakukan konsultasi dengan DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) agar nanti pelaksanaan impor ini mendapatkan izin dan bisa secara kompetensi dapat dilakukan, sehingga isu kekurangan kapasitas di 2023-2024 itu tidak ada lagi dan segera teratasi," katanya.

