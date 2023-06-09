Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Patrick Walujo yang Dicalonkan Jadi Dirut Baru GoTo

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:11 WIB
Profil Patrick Walujo yang Dicalonkan Jadi Dirut Baru GoTo
Profil Patrick Walujo yang dicalonkan jadi dirut Goto (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Profil Patrick Walujo akan diulas dalam artikel ini. Patrick Walujo dicalonkan sebagai Direktur Utama baru oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Nasib penunjukan atau pengajuan oleh perseroan tersebut akan diumumkan secara resmi 30 Juni 2023 mendatang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Di GoTo, Patrick sebelumnya menjabat sebagai Komisaris dan kini akan menggantikan Andre Soelistyo sang CEO sebelumnya.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023) berikut profil Patrick Walujo yang bakal diangkat jadi Dirut GoTo.

Mengutip dari laman LinkedIn pribadinya, Patrick Walujo merupakan menantu dari salah satu orang terkaya di Indonesia Theodore Permadi Rachmat (TP Rachmat). Dia mengenyam pendidikan di SMA di Kolese Kanisius hingga tahun 1993. Kemudian pada tahun 1997, Patrick melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil jurusan Research & Industrial Engineering di Cornell University di New York.

Setelah lulus perguruan tinggi tersebut, dirinya memulai kariernya sebagai analis di Goldman Sachs & Co. Di mana Goldman menjadi salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat pada 1997 hingga 2000. Patrick berkarier di tahun 2000 hingga 2003 sebagai Senior Vice President di Pacific Century Ventures, Tokyo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475/goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710/gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502/goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496/patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement