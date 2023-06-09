Profil Patrick Walujo yang Dicalonkan Jadi Dirut Baru GoTo

JAKARTA - Profil Patrick Walujo akan diulas dalam artikel ini. Patrick Walujo dicalonkan sebagai Direktur Utama baru oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Nasib penunjukan atau pengajuan oleh perseroan tersebut akan diumumkan secara resmi 30 Juni 2023 mendatang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Di GoTo, Patrick sebelumnya menjabat sebagai Komisaris dan kini akan menggantikan Andre Soelistyo sang CEO sebelumnya.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023) berikut profil Patrick Walujo yang bakal diangkat jadi Dirut GoTo.

Mengutip dari laman LinkedIn pribadinya, Patrick Walujo merupakan menantu dari salah satu orang terkaya di Indonesia Theodore Permadi Rachmat (TP Rachmat). Dia mengenyam pendidikan di SMA di Kolese Kanisius hingga tahun 1993. Kemudian pada tahun 1997, Patrick melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil jurusan Research & Industrial Engineering di Cornell University di New York.

Setelah lulus perguruan tinggi tersebut, dirinya memulai kariernya sebagai analis di Goldman Sachs & Co. Di mana Goldman menjadi salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat pada 1997 hingga 2000. Patrick berkarier di tahun 2000 hingga 2003 sebagai Senior Vice President di Pacific Century Ventures, Tokyo.