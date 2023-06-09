Cadangan Devisa RI Turun Jadi Rp2.068 Triliun pada Mei 2023

JAKARTA - Cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar USD139,3 miliar atau setara Rp2.068 triliun pada Mei 2023. (Kurs: Rp14.851/USD).

Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia (BI), angka tersebut menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2023 sebesar USD144,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (9/6/2023).