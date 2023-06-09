Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor Lagi, Luhut: Siapa Bilang?

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:16 WIB
Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor Lagi, Luhut: Siapa Bilang?
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilaporkan tidak jadi beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Kabarnya pengoperasian tersebut mundur dari target yang ditentukan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak mengetahui terkait adaya dokumen yang melaporkan bahwa rencana operasional KCJB diundur.

"Siapa bilang (Kereta Cepat Jakarta-Bandung mundur operasional). Saya belum mendapatkan laporan," tegas Luhut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Luhut juga menegaskan tidak pernah ada usulan bahwa rencana Kemenhub dan konsultan yang mengusulkan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Enggak ada," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement