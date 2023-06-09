Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor Lagi, Luhut: Siapa Bilang?

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilaporkan tidak jadi beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Kabarnya pengoperasian tersebut mundur dari target yang ditentukan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak mengetahui terkait adaya dokumen yang melaporkan bahwa rencana operasional KCJB diundur.

"Siapa bilang (Kereta Cepat Jakarta-Bandung mundur operasional). Saya belum mendapatkan laporan," tegas Luhut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Luhut juga menegaskan tidak pernah ada usulan bahwa rencana Kemenhub dan konsultan yang mengusulkan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Enggak ada," katanya.