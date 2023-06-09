Menperin Klarifikasi soal Isuzu Pindahkan Pabrik dari Thailand ke RI

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menyebut apabila ada kesepakatan pemindahan pabrik Isuzu dari Thailand ke Indonesia.

Karena yang pindah hanya produksi salah satu produknya yaitu UD Trucks.

"Tidak pernah ada pembicaraan kepada saya dengan pihak Isuzu yang berkesepakatan memindahkan Isuzu Thailand ke Indonesia, tapi yang ada UD Trucks, itu sudah disampaikan secara detail," ujar Menperin saat jumpa pers di Jakarta, hari ini, Jumat (9/6/2023).

Menperin menjelaskan, nilai investasi melalui pemindahan produksi UD Trucks tersebut sebesar USD2 juta atau setara Rp29,69 miliar.

Isuzu sendiri akan memulai produksi di Indonesia pada tahun 2024 mendatang dengan menyerap 100-150 tenaga kerja lokal.