Menko Luhut: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Siap Uji Coba Kecepatan 300 Km/Jam

JAKARTA – Menko Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) siap uji coba dengan kecepatan 300 km per jam.

"Saya ingin melaporkan juga terkait KCJB, jadi KCJB ini karena di bawah kordinasi saya, ini tanggal 14 bulan ini kita akan 300 km per jam. Saya ulangi kami akan trial 300 km per jam," katanya dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait RAPBN 2024, Jumat (9/6/2023).

Dalam uji coba tersebut, Luhut mengundang anggota Badan Anggaran DPR untuk ikut serta dalam uji coba tersebut.

"Kalau bapak-bapak mau ikut, karena saya juga nanti akan coba yang (KCJB) 300 km per jam ini saya persilakan. Mungkin pak ketua mau hadir sama saya," katanya.

Adapun Luhut melaporkan bahwa progres kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah hampir selesai. Dia mengatakan jarak Jakarta stasiun Padalarang akan dapat ditempuh kurang dari satu jam.

"Jakarta-Bandung akan kita tempuh kurang dari 1 jam sampai Padalarang kemudian feeder nya langsung ke Bandung," katanya.