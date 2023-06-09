Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Ditargetkan Beroperasi Agustus, dari Jakarta ke Bandung Hanya 30 Menit

Dovana Hasiana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:15 WIB
Kereta Cepat Ditargetkan Beroperasi Agustus, dari Jakarta ke Bandung Hanya 30 Menit
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ditargetkan beropertasi Agustus. Dengan adanya kereta cepat ini, perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya memakan waktu 30 menit.

GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC Devin Pranata mengatakan, lokasi stasiun KCJB, yakni Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar, yang berada di dekat pusat kota Jakarta dan Bandung juga memudahkan penumpang untuk langsung bepergian dalam waktu yang singkat.

“Biasanya perjalanan Jakarta Bandung dengan mobil sekitar 2,5 jam kalau lancar, namun bisa mencapai hingga 5 jam di akhir pekan. Dengan KCJB, penumpang bisa mengakses Jakarta-Bandung hanya dengan 30 menit. Selain itu, Stasiun Halim juga dekat dengan tengah kota, hanya dibutuhkan waktu 20 menit untuk pergi ke Sudirman,” ujar GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC, Devin Pranata dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

Nantinya, KCJB akan melayani sekitar 68 perjalanan per harinya untuk mendukung perjalanan penumpang Jakarta-Bandung. Jumlah perjalanan ini akan terus dikaji dan menyesuaikan dengan minat masyarakat yang menggunakan KCJB ini.

Kendati demikian, Delvin mengatakan KCJB tidak akan beroperasional selama 24 jam. Hal ini dilakukan karena pihaknya harus terus memastikan keamanan penumpang melalui pengecekan infrastruktur secara berkala. Pengecekan ini dilakukan melalui Comprehensive Inspection Train (CIT) atau Kereta Inspeksi KCJB.

“Ini sudah dikenal masyarakat, yakni kereta berwarna kuning yang setiap pagi sebelum operasional dan setiap malam setelah operasional KCJB akan mengetes jalur. Kalau dulu kan manual di mana ada pekerja yang melihat kondisi rel, sekarang otomatis melalui kereta ini,” terangnya.

