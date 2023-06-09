LRT Jabodebek Siap Uji Coba Angkut Penumpang pada 12 Juli 2023

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimis LRT Jabodebek sudah bisa uji coba untuk mengangkut penumpang pada 12 Juli 2023 mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan saat ini LRT Jabodebek masih dalam fase trial run dan semuanya masih sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

"Alhamdulillah saat ini semua masih on schedule masih sesuai jadwal. Saat ini kami masih melakukan trial run yang sebenarnya sudah dimulai sejak 15 Mei yang lalu, jadi ini merupakan satu tahapan sebelum nantinya betul-betul akan commersial operation date yang memang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus," ujar Adita dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

Adita menjelaskan, trial run merupakan fase uji coba hal-hal yang terkait dengan teknis tanpa mengangkut penumpang dan memastikan aspek keselamatan terpenuhi.

"Kita ingin mencoba aspek-aspek teknik dan juga kesesuaian dengan semua sistem yang ada di lrt itu sendiri," jelasnya.

Adita menyebut, persiapan sebelum melakukan uji coba angkut penumpang atau joyride sudah mencapai 90%.