LRT Jabodebek Pasang Tarif Rp1 per Orang pada 12 Juli 2023

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:05 WIB
LRT Jabodebek Pasang Tarif Rp1 per Orang pada 12 Juli 2023
LRT Jabodebek. (Foto: LRT)
JAKARTA - LRT Jabodebek direncanakan melakukan soft launching atau joyride pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023 dengan tarif Rp1 per orang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, penentuan tarif joyride tersebut masih dalam tahap perumusan.

"Ini (tarif Rp1) masih kami rumuskan kami dari regulator karena ini juga sekaligus untuk familiarisasi dengan sistem payment-nya," kata Adita dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

Selain untuk familiarisasi, tarif tersebut diberlakukan karena untuk menguji sistem pembayaran yang semuanya sudah cashless.

"Nanti semuanya pakai tap in segala macam itu kan harus dibiasakan dan diujicobakan juga secara operasionalnya seperti apa, menguji sistemnya juga," ujarnya.

 

