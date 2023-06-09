Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kecepatan Sampai 385 Km/Jam!

JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terus berlanjut setiap bulannya.

GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC menyebut hal ini dilakukan untuk menargetkan peningkatan kecepatan hingga 385 km/jam.

Delvin mengatakan, sebelumnya KCIC sudah melakukan uji coba KCJB pada kecepatan 180 km/jam dan berjalan dengan baik.

Bahkan, KCIC sempat melakukan uji coba stabilitas kereta dengan menaruh koin di dalam kereta.

“Kami berdirikan koin di dalam kereta dan tidak jatuh. Ini kemarin sempat kami videokan dan viral. Jadi terbukti kereta ini berjalan dengan smooth,” ujarnya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

Walaupun uji coba menargetkan peningkatan kecepatan hingga 385 km/jam, nantinya rata-rata kecepatan KCJB berada pada kisaran 350 km/jam. Dengan demikian, jarak tempuh Jakarta-Bandung pun bisa dipangkas menjadi 30 menit.