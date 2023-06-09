Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kecepatan Sampai 385 Km/Jam!

Dovana Hasiana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:07 WIB
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kecepatan Sampai 385 Km/Jam!
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terus berlanjut setiap bulannya.

GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC menyebut hal ini dilakukan untuk menargetkan peningkatan kecepatan hingga 385 km/jam.

 BACA JUGA:

Delvin mengatakan, sebelumnya KCIC sudah melakukan uji coba KCJB pada kecepatan 180 km/jam dan berjalan dengan baik.

Bahkan, KCIC sempat melakukan uji coba stabilitas kereta dengan menaruh koin di dalam kereta.

“Kami berdirikan koin di dalam kereta dan tidak jatuh. Ini kemarin sempat kami videokan dan viral. Jadi terbukti kereta ini berjalan dengan smooth,” ujarnya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Walaupun uji coba menargetkan peningkatan kecepatan hingga 385 km/jam, nantinya rata-rata kecepatan KCJB berada pada kisaran 350 km/jam. Dengan demikian, jarak tempuh Jakarta-Bandung pun bisa dipangkas menjadi 30 menit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement