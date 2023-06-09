Bangun Ekonomi Lokal, Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Dipenuhi UMKM

JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan 30% pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) membuka gerai di 4 stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yakni di Stasiun Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.

GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC menargetkan proyek kereta cepat bukan hanya bertujuan untuk mendukung sarana transportasi di Indonesia, melainkan bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat lokal.

“Kami sudah kerjasama dengan berbagai mitra untuk mengelola stasiun sehingga tidak hanya digunakan bagi penumpang untuk menunggu kereta namun juga bisa dipakai untuk menikmati stasiun sebelum masuk kereta. Nantinya ada restoran, cafe, tenant retail yang 30% difokuskan untuk UMKM lokal,” ujarnya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

Adapun para pelaku UMKM hanya perlu mengajukan proposal atau surat minat melalui email.

Nantinya, KCIC akan melakukan review untuk menyesuaikan dengan konsep yang diusung di masing - masing stasiun.

Pasalnya, empat stasiun KCJB akan memiliki konsep yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal, misalnya Stasiun Halim akan mengusung konsep lifestyle center, sementara Stasiun Tegalluar akan mengusung konsep sport center karena lokasinya yang berdekatan dengan Stadion GBLA.