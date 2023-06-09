Luhut: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi Agustus 2023, Masyarakat Sekitar Rel Gratis

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi pertengahan Agustus 2023.

Luhut mengatakan bahwa pada operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada bulan Agustus tersebut akan disiapkan untuk masyarakat yang berada di jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun pada pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di bulan Agustus 2023, Luhut mengatakan bahwa kecepatannya akan mencapai 350 km per jam.

"Kereta api cepat ini nanti akan kita siapkan bulan Agustus untuk rakyat sekitar yang tinggal di rel kereta api, jadi nanti mereka akan sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan capai 350 km per jam," katanya dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait RAPBN 2024, Jumat (9/6/2023).

Luhut mengatakan bahwa jarak Jakarta ke stasiun Padalarang akan dapat ditempuh kurang dari satu jam dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jakarta-Bandung akan kita tempuh kurang dari 1 jam sampai Padalarang kemudian feeder nya langsung ke Bandung," katanya.