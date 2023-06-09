Begini Penjelasan Bos Telkom soal IndiHome Gabung ke Telkomsel

JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Pemisahan Bersyarat (Conditional Spin-off Agreement/CSA) untuk mengintegrasikan IndiHome.

Direktur Utama TLKM Ririek Adriansyah menjelaskan saat ini keputusan tersebut sudah disetujui oleh para pemenang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 lalu.

BACA JUGA: Telkomsel Hadirkan Paket RoaMAX Haji serta Operasikan GraPARI Makkah

Sehingga dapat dipastikan per 1 Juli bakal menjadi hari pertama IndiHome Gabung dengan Telkomsel.

"Jadi tanggal 1 Juli akan menjadi hari pertama IndiHome secara resmi pindah ke Telkomsel, ini merupakan yang dicanangkan oleh pak Menteri, dan Alhamdulillah transaksi sudah kita mulai tahun lalu, pada RUPST kemarim transaksi ini sudah disetujui oleh pemegang saham kita," ujar Ririek dalam sesi wawancara khusus bersama MNC Portal, Senin, 5 Juni 2023.

BACA JUGA:

Lebih lanjut Ririek menilai aksi korporasi ini menjadi milestone atau tonggak pencapaian penting untuk perseroan. Sebab nantinya Telkom akan fokus pada lini bisnis B to B (Business to Business), sedangkan Telkomsel akan fokus pada B to C (Business to Consumer).

"Sejak 2022, Telkom fokus menjalankan strategi utama Five Bold Moves sebagai usaha untuk meningkatkan value yang optimal bagi keberlangsungan perusahaan," sambungnya.