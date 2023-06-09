Luhut Ajak DPR Ikut Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bulan Ini

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak DPR RI untuk ikut uji coba operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pertengahan bulan Juni ini.

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, Luhut mengungkapkan akan ada uji coba kereta dengan kecepatan 300 km per jam pada 14 Juni 2023.

“Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini karena di bawah koordinasi saya, ini tanggal 14 bulan ini kami akan (uji coba) 300 km per jam. Kami akan mulai trial 300 km per jam. Jadi nanti kalau Yang Mulia Bapak-Bapak sekalian ada yang mau ikut, karena saya juga nanti akan coba nanti yang 300 km per jam ini, apakah nanti mungkin tanggal 15-16 (Juni), itu saya persilakan,” katanya dikutip Antara, Jumat (9/6/2023).

Luhut menjelaskan kecepatan normal Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditetapkan 350 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, waktu tempuh moda transportasi itu akan sekitar kurang dari 1 jam saja.

“Dan itu akan kita capai 350 km per jam. Jadi Jakarta-Bandung itu akan kita tempuh itu nanti memang 1 jam, kurang dari satu jam karena itu sampai Padalarang. Kemudian feeder-nya kita akan siapkan terus nanti langsung ke Bandung,” imbuhnya.