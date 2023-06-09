Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Penyerapan Anggaran Kemenko Capai 34,61% per Juni

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:25 WIB
Menko Airlangga: Penyerapan Anggaran Kemenko Capai 34,61% per Juni
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian per Juni 2023 mencapai 34,61% dari total pagu Rp554 miliar.

"Per Juni, realisasinya 34,61% dan diperkirakan sampai akhir tahun 2023 bisa mencapai 99%," kata Airlangga dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dikutip Antara, Jumat (9/6/2023).

Dia juga menyebutkan realisasi penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian pada 2022 mencapai 99,06% dari pagu Rp438,8 miliar.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan kinerja penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian sudah cukup baik, sehingga mendapatkan pujian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Opini BPK sejak 2008, wajar tanpa pengecualian (WTP), kemudian nilai dari Menteri PANRB meningkat terus, sistem merit kita juga mendapatkan nilai yang sangat baik," jelasnya.

Halaman:
1 2
