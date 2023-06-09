Badai PHK Terjang Industri Garmen hingga Tekstil, Menperin Siapkan Insentif

JAKARTA - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan mencarikan insentif khusus untuk industri yang tengah mengalami badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun untuk industri yang sedang terdampak itu, seperti teksti, garmen, hingga alas kaki.

Menurutnya pemberian insentif dinilai cukup efektif dilakukan.

Hal itu berkaca pada pemberian insentif PPNBM yang pernah dikucurkan saat pandemi Covid-19.

Sehingga industri otomotif kembali bergairah dan tidak terdamapak cukup dalam dari adanya pelemahan ekonomi akibat pandemi.

"Tentu yang kita prioritaskan industri yang mempunyai multiplier effect yang tinggi, yang mempunyai serapan tenaga kerja yang besar atau industri padat karya untuk kita carikan insentif agar tidak semakin turun, untuk menghindari PHK," ujar Menperin saat jumpa pers dI Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Menperin mengakui bahwa saat ini situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelemahan.