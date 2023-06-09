Luhut Janji Proyek Jokowi Tak Akan Mangkrak di Akhir Masa Jabatan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dsn Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat selesai pada tahun 2024.

"Kami ingin memastikan semua proyek yang di bawah kendali kami untuk selesai di pemerintahan ini. Kami selalu melakukan rapat setidaknya 3 bulan, 4 bulan di 7 Kementerian untuk evaluasi," katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait RAPBN 2024, Jumat (9/6/2023).

Luhut menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus pada 6 kelompok proyek di bidang Kemaritiman dan investasi yang harus diselesaikan di 2023.

"Kita fokus di penyelesaian di 2023, fokus ini kita ingin satu persatu kita urus sehingga tidak ada proyek mangkrak nanti pada waktu selesai pemerintahan Jokowi," katanya.

"Dan kalau overlapping year atau dipindahkan ke Presiden yang akan datang dari sekarang harus sudah disiapkan," tambahnya.