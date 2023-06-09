Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Eropa Resmi Resesi, Menperin Bicara Dampaknya ke RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:51 WIB
Eropa Resmi Resesi, Menperin Bicara Dampaknya ke RI
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pelemahan ekonomi global di beberapa negara akan berdampak langsung ke pasar Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak produsen yang saat ini mencari market baru ke negara-negara dengan jumlah populasi yang banyak, seperti Indonesia.

Dia menyebut saat ini pasar di Eropa tengah mengalami pelemahan order yang diakibatkan oleh pelemahan ekonomi di negaranya. Sehingga produsen yang awalnya berjualan di Eropa, sekarang mencari tujuan ekspor baru di negara yang pertumbuhan ekonominya masih stabil.

"Jadi yang harus kita waspadai bahwa ada satu urgent, yaitu eropa yang sedang sulit ekonominya, sehingga sudah dapat dipastikan, daya beli masyarakat Eropa sedang turun," ujar Menperin saat jumpa pers di Kantornya, Jumat (9/6/2023).

Sementara Indonesia sebagai negara populasi terbesar ke-4 dunia dengan jumlah 273,52 juta jiwa menjadi pasar yang cukup sexy bagi industri manufaktur di dunia untuk berjualan di Indonesia. Bersamaan dengan masuknya produk impor itu, produsen dalam negeri atau UMKM lokal menghadapi tantangan baru untuk produknya bersaing dengan barang impor.

"Sementara negara seperti Indonesia dan negara lain yang mempunyai kekuatan industri cukup besar, kita tidak menginginkan adanya penurunan utilisasi yang menyebabkan PHK," sambung Menperin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191561/purbaya-Zv4V_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang, Purbaya: Gambaran Ekonomi Kita Slow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191273/phk-OJMw_large.jpg
79.302 Pekerja di Indonesia Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191226/phk-vr98_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement