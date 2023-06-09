Banting Harga, Shell Lepas 35% Blok Masela ke Pertamina

JAKARTA - Proses negosiasi antara Shell dan PT Pertamina (Persero) soal pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35% akhirnya menemukan titik terang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan Pertamina akan mengakuisi proyek gas Lapangan Abadi Blok Masela.

Terkait harga pelepasan PI yang sebelumnya disebut-sebut mencapai USD1 miliar atau sekitar Rp14,8 triliun. (Rp14.1800/USD)

Arifin mengungkapkan bahwa harga yang telah dibicarakan keduanya pun jauh dari angka tersebut.

"Akusisi. (Tetap) 35% dan angkanya tidak segitu (USD miliar). Jauh di bawah," ujarnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Lebih lanjut, Arifin menuturkan rencana pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan atau plant of development (POD) Blok Masela.