HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Bahlil Minta Tambah Anggaran Rp875 Miliar di 2024, Buat Apa?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:56 WIB
Menteri Bahlil Minta Tambah Anggaran Rp875 Miliar di 2024, Buat Apa?
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk pagu anggaran tahun 2024.

Menurutnya penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan investasi di tahun 2024 yang ditargetkan mencapai Rp1.600 triliun.

 BACA JUGA:

"Di tahun 2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun. Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah, saya juga nggak ngerti," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Bahlil menjelaskan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5,3% pada tahun 2024, rumus dari Bappenas dan Kemenko Perekonomian adalah investasi di sektor riil di luar hulu migas sebesar Rp1.600 triliun.

 BACA JUGA:

"Tugas saja yang dikasih, uang nya enggak dikasih. Jadi kalau enggak nyampe jangan salahkan Kementerian Investasi" tukasnya.

 

Halaman:
1 2
