Top CSR Awards 2023 Digelar, MNC Group Raih 3 Penghargaan

JAKARTA - Acara tahunan, penghargaan CSR yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia, yakni Top CSR Awards 2023 telah dilangsungkan di hari Rabu, 7 Juni 2023 di Hotel Rafless Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 600 orang dari berbagai kalangan, termasuk para CEO/pimpinan perusahaan dari berbagai sektor yang memenangkan penghargaan tersebut.

Tema yang diangkat untuk tahun 2023 ini adalah CSR Innovation Programs for Sustainable Business Growth. Artinya CSR tidak hanya memberikan manfaat sosial untuk masyarakat dan lingkungan saja, namun CSR harus selaras dengan strategi bisnis, harus mendukung pencapaian target-target bisnis, agar kinerja perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Ajang penghargaan tahunan yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2017 tersebut, diselenggarakan oleh Majalah Top Business, bekerja sama dengan sejumlah institusi.

Ketua Penyelenggara Top CSR Awards 2023, M. Lutfi Handayani - yang sekaligus Pemimpin Redaksi majalah Top Business, mengatakan bahwa, kegiatan TOP CSR Awards 2023 ini diikuti oleh 900 perusahaan di Indonesia (long list kandidat pemenang). Sebanyak 188 perusahaan yang mendaftar, dan 174 perusahaan yang mengikuti penilaian secara lengkap. Jumlah ini meningkat 17,2% dibanding tahun 2022 yang lalu.

Dia mengatakan bahwa Top CSR Awards merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bidang CSR yang tertinggi, dan insya Allah yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR/ TJSL/Community Development, yang efektif dan berkualitas.

“TOP CSR Awards pun bukan sekadar kegiatan penilaian dan pemberian perhargaan semata, namun mengandung banyak proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas CSR perusahaan,” kata dia.

Ketua Dewan Juri Top CSR Awards 2023, Mas Achmad Daniri, memaparkan sejumlah hal penting mengenai proses penilaian dan penjurian di Top CSR Awards. Pertama, dia menjelaskan bahwa kategori penghargaan Top CSR Awards 2022 untuk perusahaan/organisasi, diklasifikasikan dalam lima tingkatan Level Bintang, yakni Bintang 1 hingga Bintang 5.

“Penentuan level tersebut, ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria,” kata Daniri

Pula, ada penghargaan kategori Top Leader on CSR Commitment 2023. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada pimpinan perusahaan yang dinilai berkomitmen tinggi dalam mendukung kebijakan dan implementasi CSR di perusahaannya.

Ada beberapa perusahaan hebat, yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut yang berasal dari perusahaan BUMN, swasta nasional, dan perusahaan multi-nasional lainnya.

Salah satunya adalah MNC Group yang meraih 3 penghargaan yaitu Top CSR Awards 2023 Bintang 4, Top CSR Bidang. Program Kepedulian Sosial dan Lingkungan dan Top Leader on CSR Commitment 2023.