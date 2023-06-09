Tekuk Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp14.840/USD Jelang Weekend

JAKARTA - Nilai tukar rupiah menguat 55 poin di level Rp14.840 atas dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan sore ini, Jumat (9/6/2023).

Menurut Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, penguatan rupiah ini didorong oleh laporan Bank Indonesia (BI), yang menyebut posisi cadangan devisa pada akhir Mei menyusut dibanding bulan sebelumnya.

"Pada April lalu, cadangan devisa RI juga mengalami penurunan. Bank sentral mencatat, posisi cadangan devisa nasional pada akhir Mei 2023 sebesar USD139,3 miliar. Posisi ini lebih rendah USD4,9 miliar dari April 2023 sebesar USD144,2 miliar," ujar Ibrahim dalam rilis hariannya.

Lanjut Ibrahim, salah satu penyebab penurunan cadangan devisa ialah kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan yang sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Menurutnya, cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.