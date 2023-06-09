6 Komoditas Asli Indonesia Bakal Sulit Masuk ke Pasar Eropa, Kenapa?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negara-negara di Uni Eropa saat ini telah menjalankan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Hal itu akan berdampak pada sulitnya akses pasar ke Uni Eropa untuk beberapa komoditas asli Indonesia.

"Ini sudah diundangkan, tanpa konsultasi dengan kita, jadi ini regulasi yang dibuat, mengatur negara lain, biasanya kita regulasi mengatur diri sendiri, ini mengatur negara lain," ujar Menko Airlangga dalam The New SINSW dan Agenda Diskusi: Let's Talk About INSW, Jumat (9/6/2023).

Menko Airlangga mengungkapkan dengan adanya regulasi tersebut setidaknya akan ada 6 komoditas Indonesia bakal sulit untuk menembus pasar Uni Eropa. Seperti kopi, kakao, karet, furniture, CPO, dan sapi akan sulit menjua ke pasar Eropa akibat penerapan EUDR ini.

Hal itu karena 6 komoditas tersebut saat ini paling banyak melakukan deforestasi ataupun dianggap produk yang menghasilkan emisi karbon cukup tinggi dari proses produksinya.

Sebab lewat kebijakan EUDR ini Uni Eropa mengklasifikasikan produk yang masuk dalam tiga kategori, pertama low risk dengan tingkat emisi karbon 3%, standard risk dengan paling banyak menyumbang 6%, dan high risk paling banyak 9%.