HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Sudah Bangun Banyak Infrastruktur tapi Biaya Logistik Masih Tinggi

Dovana Hasiana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:10 WIB
Jokowi Sudah Bangun Banyak Infrastruktur tapi Biaya Logistik Masih Tinggi
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa, biaya logistik di Sumatera tetap lebih tinggi dibandingkan Jawa, padahal pihaknya telah menganggarkan sejumlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak kecil untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera.

Adapun pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui pembangunan jalan tol Sumatera dari utara hingga selatan atau sebaliknya, pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut.

“Presiden Jokowi sudah terus melakukan upaya untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia, khususnya yang dekat dengan Jawa, seperti Sumatera. Ini banyak pendapatan belanja APBN kita yang dituangkan untuk membangun infrastruktur di sana. Tapi biaya logistik Sumatera masih 20%, ini masih tinggi bila dibandingkan dengan Jawa atau Jakarta yang hanya 12%,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam kegiatan “The New SINSW dan Agenda Diskusi: Let’s Talk about INSW” yang disiarkan secara virtual, Jumat (9/6/2023).

Dengan masih tingginya biaya logistik tersebut, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan konektivitas.

Ini pun sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan konektivitas di Indonesia dengan pembangunan infrastruktur. Sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta atau Jawa, melainkan mulai menyasar kawasan - kawasan lainnya.

Halaman:
1 2
