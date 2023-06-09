Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Marah! Jangan Bikin Berita Hoaks soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:24 WIB
Luhut Marah! Jangan Bikin Berita Hoaks soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa bunga Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tidak ada permasalahan.

Luhut menyebut saat ini pemerintah bunga Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam tahap finalisasi.

 BACA JUGA:

"Saya pikir kita tidak usah banyak denger sana sini, negosiasi mengenai bunga dan lain-lainnya itu semua under control. Sekarang lagi difinalkan," kata Luhut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Meski demikian Luhut belum mau memberkan terkait keputusan berapa besaran bunga kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dia mengatakan nanti akan dikabarkan lebih lanjut.

"Nanti akan diberitahukan, saya belum (bisa) bocorin," katanya.

Halaman:
1 2
