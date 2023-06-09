Luhut Marah! Jangan Bikin Berita Hoaks soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa bunga Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tidak ada permasalahan.
Luhut menyebut saat ini pemerintah bunga Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam tahap finalisasi.
"Saya pikir kita tidak usah banyak denger sana sini, negosiasi mengenai bunga dan lain-lainnya itu semua under control. Sekarang lagi difinalkan," kata Luhut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Meski demikian Luhut belum mau memberkan terkait keputusan berapa besaran bunga kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia mengatakan nanti akan dikabarkan lebih lanjut.
"Nanti akan diberitahukan, saya belum (bisa) bocorin," katanya.