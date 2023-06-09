Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akui Biaya Logistik di Indonesia Mahal, Sri Mulyani: Geografis Kita Rumit

Dovana Hasiana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:33 WIB
Akui Biaya Logistik di Indonesia Mahal, Sri Mulyani: Geografis Kita Rumit
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan faktor geografis merupakan penyebab mengapa biaya logistik di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara - negara ASEAN lainnya.

Wilayah Indonesia yang lebih besar dengan bentuk sebagai negara kepulauan tentu melambungkan biaya logistik.

 BACA JUGA:

Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, lanjut Sri, geografis Indonesia sangat rumit dan memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun dan meningkatkan konektivitas.

“Bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, mereka tidak memiliki urgensi atau kerumitan seperti Indonesia. Mereka adalah negara - negara yang geografisnya relatif kecil,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam kegiatan “The New SINSW dan Agenda Diskusi : Let’s Talk about INSW” yang disiarkan secara virtual, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Sehingga tidak mudah bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing logistik dan distribusi dengan negara - negara ASEAN dengan kondisi geografis yang tidak sepadan.

Menkeu mengatakan, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan logistik.

Adapun terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, Pertama adalah pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, salah satunya Sumatra.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
