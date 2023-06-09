Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditanya soal Ganti Rugi Pedagang Baju Bekas, Mendag Irit Bicara

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:45 WIB
Ditanya soal Ganti Rugi Pedagang Baju Bekas, Mendag Irit Bicara
Mendag Zulkifli Hasan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang baju bekas impor atau thrifting dari Pasar Senen Jakarta dan Cimol Gedebage Bandung belum lama ini melakukan unjuk rasa di Kantor Kementerian Perdagangan.

Para pedagang thrifting tersebut menuntut kepastian mengenai nasib mereka ke depan semenjak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dilarangnya impor produk thrifting hingga dilakukannya penggrebekan oleh aparat di seluruh Indonesia, sampai banyak barang dimusnahkan.

Saat ditanyai lebih lanjut perihal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan enggan berkementar banyak, dan justru berjalan cepat meninggalkan media.

"Sudah, sudah, cukup," ujarnya singkat kepada awak media usai memusnahkan barang ilegal di Kawasan Industri Keroncong, Kota Tangerang, Jumat (9/6/2023).

Awak media pun terus mengejar Mendag sampai ke mobilnya untuk mendapatkan tanggapan lebih lengkap.

Lalu, saat disambangi sampai ke depan mobilnya, dia baru mengatakan bahwa aturan perihal pelarangan importasi baju thrifting sudah jelas dan tidak bisa di ganggu gugat karena sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Halaman:
1 2
