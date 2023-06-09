Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Diresmikan 18 Agustus, Kereta Cepat Oktober-November

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:53 WIB
LRT Jabodebek Diresmikan 18 Agustus, Kereta Cepat Oktober-November
LRT Jabodebek. (Foto: LRT)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan pada Oktober atau November 2023.

Selain kereta cepat, Menhub juga menyebut proyek LRT Jabodebek akan diresmikan 18 Agustus 2023.

"Sebentar lagi LRT Jabodebek akan diresmikan 18 Agustus, lalu Oktober atau November kereta cepat," kata Menhub di Plataran Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Adapun sebelum diresmikan pada Oktober atau November 2023 mendatang.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan uji coba terlebih dahulu pada pertengahan Juni 2023.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait RAPBN 2024 hari ini.

"Saya ingin melaporkan juga terkait KCJB, jadi KCJB ini karena di bawah kordinasi saya, ini tanggal 14 bulan ini kita akan 300 km per jam. Saya ulangi kami akan trial 300 km per jam," ucapnya.

 

