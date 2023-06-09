Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Foxconn Tak Kunjung Bangun Pabrik di RI, Bahlil: Ada Masalah Internal

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:48 WIB
Foxconn Tak Kunjung Bangun Pabrik di RI, Bahlil: Ada Masalah Internal
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan perkembangan investasi perusahaan asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. atau Foxconn di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Bahlil mengatakan, ada sedikit dinamika yang terjadi di internal pemanufaktur smartphone dan IT asal Taiwan tersebut yang menyebabkan tertundanya ground breaking pabriknya di Indonesia.

"Ya di tahun ini kemarin ada terjadi dinamika sedikit di internal mereka yang akan mungkin sudah hampir selesai," ujar Bahlil kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Bahlil berjanji akan menyampaikan perkembangan selanjutnya terkait dengan pembangunan pabrik Foxconn untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik hingga baterai. "Kalau sudah selesai saya akan sampaikan InsyaAllah doain ya," ucap Bahlil.

Meski demikian, Bahlil belum berani memastikan di kuartal berapa Focxonn akan mulai membangun pabriknya di Indonesia. "Kuartalnya saya nggak berani jawab," ujarnya.

Halaman:
1 2
