Harga Sapi Presiden Jokowi Dibeli Seharga Rp110 Juta

JAKARTA – Harga sapi Presiden Joko Widodo membeli hewan kurban dari seorang peternak warga Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut membuatnya tak menyangka karena sapi peliharaannya telah di beli oleh orang nomor 1 di Indonesia itu.

Sapi limosin dengan bobot 850 kg ini yang di beri nama ‘Markoseng’ di beli dengan harga yang sangat fantastis yakni Rp110 juta.

Peternak Sapi, Edi tak pernah menyangka jika Markoseng menjadi salah satu primadona, diantara puluhan sapi ternak miliknya yang dipilih orang nomor satu di Indonesia itu untuk dijadikan hewan kurban.

Mendapatkan informasi sapi peliharaanya dibeli oleh Presiden, Edi sangat senang dan tak pernah menyangka hal tersebut terjadi, apalagi nilai jualnya sangat tinggi.

Selama 4 tahun memelihara Makoseng, pemilik sapi menghabiskan dana puluhan juta rupiah untuk perawatan dan membeli makanan dan vitamin.