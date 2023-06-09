Syarat dan Cara Daftar Franchise Lawson

JAKARTA - Syarat dan cara daftar Franchise Lawson menarik untuk dibahas. Pasalnya bisnis franchise memiliki peluang yang cukup baik.

Lawson merupakan gerai yang tak hanya menyajikan makanan dan minuman dalam kemasan saja, namun mereka juga menyiapkan makanan siap saji seperti odeng, kopi, dimsum, hingga makanan dan minuman lainnya.

Diketahui bahwa Lawson bukanlah produk asli Indonesia, melainkan dari Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 1939, Lawson mulai membuka toko pertamanya di Sakurazuka Osaka, Jepang dan langsung melejit.

Lantas, apa syarat dan bagaimana cara untuk mendaftar Franchise Lawson? Berikut Okezone rangkum, Jumat (9/6/2023).

Melansir dari laman Facebook ‘Lawson Station Indonesia’, perusahaan Lawson Indonesia masih belum membuka kesempatan franchise bagi para pebisnis.

Pasalnya PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) masih berusaha pastikan selektif dalam hal ekspansi gerai convenience store (minimarket) dengan brand Lawson.

Karenanya, perseroan saat ini masih berniat untuk fokus untuk menempatkan gerai Lawson di area perkantoran maupun fasilitas publik.

Akan tetapi, dikutip Okezone melalui laman resmi Jaringan Lawson Internasional, yaitu lawson.jp, dipaparkan bahwa franchise Lawson membuka kesempatan bagi para pebisnis di luar Jepang.