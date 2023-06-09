Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Syarat dan Cara Daftar Franchise Lawson

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:01 WIB
Syarat dan Cara Daftar <i>Franchise</i> Lawson
Lawson. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Syarat dan cara daftar Franchise Lawson menarik untuk dibahas. Pasalnya bisnis franchise memiliki peluang yang cukup baik.

Lawson merupakan gerai yang tak hanya menyajikan makanan dan minuman dalam kemasan saja, namun mereka juga menyiapkan makanan siap saji seperti odeng, kopi, dimsum, hingga makanan dan minuman lainnya.

 BACA JUGA:

Diketahui bahwa Lawson bukanlah produk asli Indonesia, melainkan dari Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 1939, Lawson mulai membuka toko pertamanya di Sakurazuka Osaka, Jepang dan langsung melejit.

Lantas, apa syarat dan bagaimana cara untuk mendaftar Franchise Lawson? Berikut Okezone rangkum, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Melansir dari laman Facebook ‘Lawson Station Indonesia’, perusahaan Lawson Indonesia masih belum membuka kesempatan franchise bagi para pebisnis.

Pasalnya PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) masih berusaha pastikan selektif dalam hal ekspansi gerai convenience store (minimarket) dengan brand Lawson.

Karenanya, perseroan saat ini masih berniat untuk fokus untuk menempatkan gerai Lawson di area perkantoran maupun fasilitas publik.

Akan tetapi, dikutip Okezone melalui laman resmi Jaringan Lawson Internasional, yaitu lawson.jp, dipaparkan bahwa franchise Lawson membuka kesempatan bagi para pebisnis di luar Jepang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/622/3095433/berikut-strategi-perusahaan-untuk-tingkatkan-bisnis-55tWgv1otc.jpg
Berikut Strategi Perusahaan untuk Tingkatkan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/320/3078824/ridwan-kamil-dorong-anak-muda-jakarta-jadi-pebisnis-usai-belanja-parfum-hingga-jersey-persija-di-uss-2024-E67LF9IUJd.jfif
Ridwan Kamil Dorong Anak Muda Jakarta Jadi Pebisnis Usai Belanja Parfum hingga Jersey Persija di USS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/622/3014421/ini-cara-raup-cuan-dari-bisnis-minuman-yang-lagi-viral-7r9AJrRSYl.jpg
Ini Cara Raup Cuan dari Bisnis Minuman yang Lagi Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/455/3013225/bisnis-minuman-boba-mulai-merosot-ini-alasannya-b9uL2CgKUk.jpg
Bisnis Minuman Boba Mulai Merosot, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/320/2962663/bisnis-merugi-cnn-filipina-bakal-ditutup-LIdWsVo5Lz.PNG
Bisnis Merugi, CNN Filipina Bakal Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/455/2942955/ternyata-ini-sumber-kekayaan-steffi-zamora-fwoK6tLqJ1.JPG
Ternyata Ini Sumber Kekayaan Steffi Zamora
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement